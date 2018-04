Mit Apps Radtouren planen

Komoot

Diese App eignet sich für Rennrad, MTB und Stadträder. Es können vorgefertigte Routen anderer Mitglieder genutzt werden, man kann aber auch Routen suchen und selbst erstellen. Über einen Filter lassen sich Regionen und Orte, der Fahrradtyp und die Streckenlänge definieren. Man kann sein Fitnesslevel bestimmen und ein Wunschziel eingeben. Strecken, die man mit dem Handy aufgezeichnet hat, lassen sich hochladen, mit Fotos hinterlegen und mit Freunden teilen.

Zudem kann man sich virtuelle Trophäen verdienen und so gegenseitig motivieren. Die App lässt sich mit Sportuhren und Navigationsgeräten koppeln. Es gibt eine Gratis-Version, eine Version für 3,99 mit einer Regionskarte und die Vollversion mit kompletter Deutschland-Karte inklusive Sprachnavigation für einmal 29,99 Euro.

Outdoor Active

Die Anmeldung erfolgt via Facebook oder Registrierung mit der Email-Adresse. Über “Tourensuche“ kann man angeben, was geplant ist, zum Beispiel 80 Kilometer Rennrad, mittlere Schwierigkeitsstufe, in NRW. Sofort erscheinen Routen zur Auswahl. Darin sind Wegpunkte und Sehenswürdigkeiten vermerkt und unter dem Menüpunkt “Details“ lasse sich Infos zu Technik-Anforderungen, nötiger Kondition, Erlebnisfaktor und z.B. umliegenden Naturschutzgebieten finden. Die App hat einen Kompass, Höhen- und Hangneigungsmesser. Man kann auch nach naheliegenden Unterkünften suchen. Nachteil: Offline-Kartenmaterial und Navigation funktionieren nur in der Premiumversion für einmalig 9,99 Euro.

Bikemap

Bikemap ist eine einfache App, die alle wichtigen Grundfunktionen hat. Ausgehend vom aktuellen Standort werden beliebte, flache oder bergige Routen vorgeschlagen. Man kann auch ein Ziel angeben, um konkrete Vorschläge zu bekommen. Die Gratisversion enthält Werbung. Die Premiumversion kostet monatlich knapp 5 Euro oder einmal pro Jahr 30 Euro.

Hoher Akkuverbrauch

Für längere Touren sollte man einen Ersatz-Handyakku, ein Solar-Panel oder ein Akkupack dabei haben oder eine Brotzeit zum Aufladen einplanen. Viele Handys halten nur drei bis vier Stunden mit laufendem Display und GPS-Ortung durch.