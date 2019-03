WDR 4 Drinnen und Draußen: Endlich Frühling - Es blüht wieder!

Behaarte Stängel und behaartes Laub der Kuhschellen fangen die Regentropfen ein. " Bei jedem Wetter kann man Schätze im Garten entdecken. Man muss nur die Augen öffnen für die kleinen Pflanzen am Boden. Kuhschellen brauchen leicht kalkigen Boden, also nicht den eher lehmigen, den wir hier in Wuppertal oft haben ", so Derhof.