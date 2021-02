'Fly fishing' wächst in Peter Jankes Garten unter einer Hortensie am Eingang zum Waldgarten in der Nähe des Teichs: " Schneeglöckchen mögen es im Frühjahr feucht und im Sommer trocken und schattig. Deshalb setzt man sie am besten unter Sträucher. Aber, Achtung, man darf auch im Sommer, wenn man die Pflanzen nicht sieht, weil sie in die Erde eingezogen sind, nicht drauftreten! Sonst treibt das Schneeglöckchen im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr aus. "