Zunächst zeigt Christian Platz, wie viel Zuwachs der Klarapfel im letzten Jahr gemacht hat: " Den Neuaustrieb erkennt man daran, dass er dunkler ist als der Rest des Astes. Zudem entwickeln sich an diesem einjährigen Holz ausschließlich Blattknospen mit einer einzigen Blütenknospe an der Spitze, der sogenannten Terminalknospe. Darunter kommt das zwei- und dreijährige Holz, an dem, abhängig von der Sorte, dann erst die ersten Blütenknospen erscheinen. " Hier ist der Neuaustrieb also eine starke Handlänge lang gewachsen.