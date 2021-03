Gartengestalterin Dorothea Steffen freut sich, dass in ihrem hügeligen Trockenbeet schon so viel los ist: Die letzten Irisblüten sind noch zu sehen und die ersten Schachbrettblumen treiben aus. Um das möglichst intensiv erleben zu können, hat sie einen kleinen Pfad so angelegt, dass er in einer S-Form direkt durchs Beet führt. Man muss beim Gehen aufpassen, das entschleunigt und leitet den Blick unweigerlich nach unten zu den Pflanzen.