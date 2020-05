Eingeführt wird der Schlauch durch ein Loch in der Außenseite des Wassersacks. Solche Wassersäcke kosten, je nach Hersteller, zwischen 20 und 40 Euro. Sie helfen aber auch Wasser und Kosten zu sparen: " Wenn der einmal gefüllt ist, gibt er in einem Zeitraum zwischen fünf und acht Stunden regelmäßig und langsam das Wasser an den Erdboden ab, sodass das Wasser vom Baum optimal genutzt werden kann ", erklärt der Gärtnermeister.