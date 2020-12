Auf dem Eichenstumpf wachsen Pilze der Art Grünblättriger Schwefelkopf. Sie leben vom Abbau biologischer Materie. Dabei machen diese Pilze die Nährstoffe, die im Holz gebunden sind, wieder verfügbar und reichern so den Waldboden an. Totholz, wie so ein Eichenstamm, ist auch Lebensraum für viele verschiedene Insekten: " Wir sind sehr stolz darauf, dass sich der Hirschkäfer hier wieder vermehrt. Er lebt mindestens fünf Jahre lang als Larve in Totholz, bevor er sich zum Käfer entwickelt ", so Schmitz.