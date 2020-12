Am beliebtesten in Deutschland ist allerdings die Nordmanntanne: Ungefähr 75 Prozent der verkauften Weihnachtsbäume sind Nordmänner. "Die Bäume kommen aber nicht aus Skandinavien, sondern aus dem Kaukasus" , klärt der Park-Direktor auf. "96 kleine Nordmänner haben wir hier gepflanzt. Ein Gartencenter hatte sie als Gag im Topf für zuhause angeboten. Aber bis aus so einem Zwerg ein Weihnachtsbaum wird, das dauert acht Jahre. Wir haben die Ladenhüter aufgekauft, um unseren Besuchern später mal zeigen zu können, dass eine Nordmanntanne bis zu 30 Meter hoch werden kann."