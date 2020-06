Noch älter als die Hopfenbuche sind diese Platanen: " Sie wurden bereits im Jahr 1805 gepflanzt. Diese Kreuzungen aus der morgenländischen und der abendländischen Platane sind über 40 Meter hoch und kerngesund. Sie stehen hier aber auch nah am Wasser, nämlich am Teich. Haben sie zu wenig Wasser, können Platanen von der Massaria-Krankheit, einer Pilzkrankheit, befallen werden, die dazu führt, dass einzelne Äste spontan abbrechen. Die tiefen Wurzeln der Platanen kommen in der Regel aber auch in Innenstädten ans Grundwasser ", so Knopf.