Wer das Balzen der Spechte erleben möchte, sollte zwischen Januar und März morgens in den Wald gehen. " In der Frühe wird meistens mit Trommelwirbeln und Schauflügen das Revier abgesteckt und später am Tag suchen die Spechte nach Nahrung. Im Mai, wenn es mittags warm wird, verfallen die Tiere in eine Art Mittagstief ", erklärt der Vogelfreund.