Und mit diesen Materialien arbeiten Slow-Flower-Floristen für Gestecke: Statt Steckschaum verwenden sie Kenzan, auch Steckigel genannt, aus Metall (im Foto rechts vorne). Der kommt unten in das Behältnis rein, in dem das Gesteck präsentiert werden soll, hier ein Tontopf. Dann formt man Hasendraht so, dass er in das Behältnis passt und klebt ihn fest. Jetzt kann man die Pflanzen in Steckigel und Hasendraht stecken. Zum Schluss handwarmes Wasser einfüllen.