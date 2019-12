Wer einen aufgegebenen Steinbruch entbuschen möchte, damit sich die Zauneidechse dort wieder wohlfühlt, braucht engagierte helfende Hände. Hier jubeln angehende ehrenamtliche Schutzgebietsbetreuer über das, was sie nach drei Stunden Arbeit geschafft haben. Michael Schoch (dritte Reihe, zweiter von links) und Elke Löpke (rechts daneben) leiten die Weiterbildung auf Haus Bürgel bei Düsseldorf. Was den Teilnehmern an vier Wochenenden im Jahr in Theorie und Praxis vermittelt wurde, wird am Ende in einem theoretischen Multiple-Choice-Test geprüft. Zudem stellt jeder ein eigenes praktisches Projekt vor.