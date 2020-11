Dieser Kirschbaum leidet am Gemeinen Schwefelporling. " Der ist ein wirklich aggressiver Parasit. Der schafft es, eine meterdicke Weide innerhalb von drei, vier Jahren zum Einsturz zu bringen. Jetzt ist er leider zu alt zum Ernten, aber die jungen hellgelben sind lecker. Roh ist er allerdings sehr giftig. Man sollte ihn abkochen und dann kann man ihn in Streifen schneiden und wie Geschnetzeltes zubereiten. Die Engländer sagen deshalb zu ihm ‚Chicken of the woods‘, also ‚Hühnchen des Waldes‘. "