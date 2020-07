Jetzt kommt der Steckling so tief in die Erde, dass der Ansatz der übriggebliebenen Blätter knapp über der Erde steht. Dann gießt Maria Exner den Steckling an. Auf einem Zettel vermerkt sie, um welche Pflanze es sich handelt und wann sie sie vermehrt hat. Zu guter Letzt stellt sie das Töpfchen in ein Mini-Gewächshaus, damit das Pflänzchen immer feucht bleibt.