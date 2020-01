Die Böcke hat er von den Schafen getrennt, weil er nicht möchte, dass die Väter sich mit den Töchtern paaren. Weil er gerade genügend Schafe hat, pausiert er zudem diesen Winter mit der Zucht. " Diese Rasse ist freiheitsliebend. Die kommen nur in den Stall, wenn ich sie dort füttere, um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist oder zum Lammen. Die Schafswolle gebe ich an Freunde ab, die sie entweder im Garten zum Mulchen verwenden oder Wolle daraus machen."