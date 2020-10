Immergrüne Farne steuern mit ihren gefiederten Blättern wieder andere Formen und Strukturen bei. Und vorne blüht violett eine Lilientraube: "Sie fängt gerade jetzt an, zu einer Zeit, in der kaum noch was blüht. Also eine schöne Pflanze für alle, die ganzjährig Blüten im Garten haben möchten. Es gibt verschiedene Sorten in unterschiedlichen Farben. Das hier ist die Sorte 'Ingwersen'. Sie hat zudem immergrünes grasähnliches Laub, das für Struktur sorgt" , erklärt Aengen-Eyndt.