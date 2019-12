"Diese Ringelung auf dem Ast der Süntelbuche sind die Narben der Knospenschuppen. Anhand dieser Ringelungen kann ich erkennen, wie alt ein Ast ist. Hat er nur eine solche Stelle, dann ist der ganze Ast in einem Jahr gewachsen ", so der Biologe. Die Süntelbuche ist eine Unterform der Rotbuche, die wegen ihres pilzförmigen Wuchses gerne in Parks gepflanzt wird.