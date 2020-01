Vogelbeobachtung ist sein Ding: Dennis Heynckes, 22, studiert Landschaftsökologie und Naturschutz an der Universität Greifswald. Vor drei Jahren hat er sein Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Biologischen Station Krickenbecker Seen bei Nettetal gemacht. Er freut sich, in deren Auftrag Interessierte durchs Naturschutzgebiet zu leiten und in die Vogelbestimmung einzuführen.