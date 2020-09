" In dieser Jahreszeit bin ich mehr auf der Streuobstwiese als zuhause ", scherzt Timo Sachsen. Der Geograf hat vor vielen Jahren seine Leidenschaft fürs Obst entdeckt und sich zum Obstbaumwart weitergebildet. Für den Verein Bine, eine Abkürzung für "Bildung für nachhaltige Entwicklung", betreut er zehn Streuobstwiesen in der Städteregion Aachen. Heute klärt er bei einem Rundgang auf einer Streuobstwiese bei Alsdorf über die Vielfalt der Apfelsorten auf. In seiner rechten Hand, also links im Bild, hält er einen Apfel der Sorte "Jakob Lebel", daneben den "Rheinischen Bohnapfel".