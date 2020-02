Melani und Bernhard Lauven sind von Köln zum Naturgut Ophoven in Leverkusen gefahren, um dem NABU beim Kopfweidenschnitt zu helfen. " Wir brauchen lange Ruten für die Beeteinfassungen in unserem Garten ", sagt der 50-jährige Chemiker, der sonst am Schreibtisch in der pharmazeutischen Industrie arbeitet. " Ich habe heute Urlaub genommen, damit ich mich zum Ausgleich draußen mal so richtig auspowern kann ", sagt er. Lange Ruten dürfen die beiden nachher mitnehmen.