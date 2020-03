Die Gattung der Kamelien umfasst 300 Arten und, weil sie sich über Stecklinge so leicht vermehren lassen, auch unzählige Sorten und Kreuzungen (botanisch: Hybriden). Neben einfachen, halbgefüllten und gefüllten Blüten gibt es rosenförmige, wie hier im Foto. " Die sehen aus wie halbgefüllte Blüten, aber ein paar wenige Staubblätter sind umgewandelt in Blütenblätter. Das sind die roten Blätter zwischen den gelben Staubgefäßen ", so Hirschberg.