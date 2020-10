Das Rot dieses Ahorns der Sorte Acer japonicum 'Vitifolium' dürfte aktuell wohl die intensivste Herbstfärbung im Park sein. " 'Vitifolium' heißt weinblättrig und tatsächlich sind seine Blätter geformt wie Weinblätter. Sie sind schon wunderschön orangerot gefärbt. Eine ganz fantastische Pflanze, aber ich musste in den letzten Jahren leider beobachten, dass sie in den heißen, trockenen Sommern Probleme bekommt ", so Michael Dreisvogt.