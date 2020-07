‚Naheglut‘ ist auch eine Kletterrose. Woher der Name kommt, versteht sich von selbst: " Ich habe wenig dunkelrote Rosen, aber die hier finde ich wunderschön! Was auch so besonders an ihr ist: Sie ist eine langstielige Kletterrose! " ‚Naheglut‘ ist auch unter dem Namen ‚That’s Jazz‘ bekannt.