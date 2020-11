Bei der Dreiblättrigen Zitrone (botanisch: poncirus trifoliata) beeindruckt die drahtige Wuchsform und das Laub, das sich jetzt im Herbst beeilt, so gelb zu werden wie die Früchte. "Beim Ernten müssen Sie aber aufpassen wegen der stark pieksenden Dornen. Das wäre also ein Strauch, den Sie in einem großen Garten perfekt an die Grenze zum bösen Nachbarn pflanzen könnten" , schmunzelt die Rundgangsleiterin.