Schönheit, die in den Naturschutzgebieten bitte von den Wegen aus betrachtet werden sollte: Ein Fernglas mitzunehmen, könnte also hilfreich sein. Pflücken und erst recht Ausgraben ist verboten. Das Ausgraben für den Garten bringt auch nichts: " Orchideen wachsen in Symbiose mit Pilzen im Boden. Die haben Sie im Garten nicht und die Orchidee wäre in spätestens zwei bis drei Jahren ganz weg ", so Michael Schnichels.