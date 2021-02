Die Virginische Zaubernuss zeigt schon: Strauch im Winter, blattlos aber blühend, ist nicht immer die treffende Beschreibung für diese Pflanzenfamilie. Denn Zaubernussgewächse kommen in Nordamerika und Asien vor, von der Nordhalbkugel bis in die Subtropen hinein. " Und wenn man in den Subtropen lebt und Zaubernussgewächs ist, dann gibt es gar keinen Grund, seine Blätter abzuwerfen ", erklärt Knopf in seiner lebendigen Art. " Diese hier kommt aus Korea, ist immergrün, heißt Distylium racemosum, hat erste Blütenknospen entwickelt und blüht wohl so ab März. Wie, wissen wir noch nicht. "