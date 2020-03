Für die Anzucht braucht es natürlich ein Substrat, also eine bestimmte Erde, in die ausgesät wird. In Gartencentern kann man fertig gemischte Anzuchterde kaufen. Die Urbanisten stellen ihr Substrat selbst her: Es besteht aus in Wasser aufgequollenen Kokosfasern und beigemischter Vermiculite, einem Mineral, das für gleichmäßige Wärme und Feuchtigkeit sorgt. Kokosblöcke sind leicht, erreichen ihr Volumen erst in der Mischung mit Wasser und sind torffrei. Wegen des Imports aus den Tropen sind sie aber auch nicht uneingeschränkt klimafreundlich.