Damit der Vergärungsprozess mittels Milchsäurebakterien gut funktioniert, muss am Ende alles in der Salzlake schwimmen und luftdicht in einem Glas abgeschlossen werden. Als Deckel schneidet man sich ein Kohlblatt so zurecht, dass es alles abdichtet. "Am besten legt man das Blatt so auf, dass es einen kleinen Hügel bildet, steckt es rundum am Rand fest und drückt oben etwas drauf, um die Luft unter dem Hügel entweichen zu lassen" , erklärt Bonke.