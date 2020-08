Eine Ebene drunter ragt die zitronengelbe Goldrute in die Höhe. " Bei der Goldrute sollte man nur gartenverträgliche Sorten pflanzen. Die Kanadische Goldrute ist ungemein ausbreitungsfreudig und übernimmt in Kürze ganze Beete. Hände weg also von ihr! Aber ansonsten liebe ich die Schleierwirkung von Goldruten ", so Steffen.