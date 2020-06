Bei älteren Eisenholzbäumen wie hier löst sich die Rinde in Platten ab, was an Platanen erinnert. " Im Frühling haben sie wunderschöne kleine Blüten, oft in schwärzlich-violetten Ständen zusammengefasst, aus denen rötliche Blütenblätter wachsen. Im Sommer sind die Bäume grün und im Herbst färbt sich das Laub fantastisch von Gelb über Orange, Rot, Violett und Schwarz. Alles zusammen in einer Pflanze! Damit kann man sich ein Stück Indian Summer in den eigenen Garten holen ", schwärmt der Park-Direktor.