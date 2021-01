Gartenschläfer-Nistkästen gibt es im Naturschutz-Fachhandel. Man kann aber auch Vogelnistkästen aufhängen, am besten auf 150 cm Baumstammhöhe nach Südosten zeigend. Eine Öffnung von 30 mm Durchmesser ist ideal – für Gartenschläfer und Meisen. Der Gartenschläfer ist das Nagetier, das in Europa am schnellsten ausstirbt: Vor einigen Jahrzehnten lebte er in 26 europäischen Staaten, heute noch in fünf, unter anderem in Deutschland. " Damit haben wir eine besondere Verantwortung. In Nordrhein-Westfalen kommt er nur noch im Köln-Bonner Raum vor ", so Holger Sticht.