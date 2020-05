Den Schwarzen Holunder legt sie Privatgärtnern besonders ans Herz: " Seine großen, weißen Tellerblüten riechen sehr süß, da gehen jede Menge Tiere dran, sowohl Insekten an die Blüten, als auch später Vögel an die schwarzen Früchte. Aus den Blüten kann man Tee machen, die Blütenstände in Pfannkuchenteig ausbacken und die Beeren zu Gelee und Holunderwein verarbeiten. Also ein Strauch, der in jeden Garten gehört. Nur nicht da, wo es zu trocken ist, weil er da nicht wächst. "