Die schönen Ausblicke an den Krickenbecker Seen genießen beispielsweise Melanie Ambrosius und Jürgen Reiners. Beim Thema "Müll" denken sie auch an ihren Nachwuchs. " Das ist ja schließlich ein hohes Gut, was wir hier haben, ein sensibles Ökosystem und das sollten wir erhalten. Wenn wir Müll produzieren, nehmen wir den wieder mit nachhause. Und wenn wir unterwegs was rumliegen sehen und wissen, dass in der Nähe ein Mülleimer ist, heben wir das auf ", sagt Jürgen Reiners.