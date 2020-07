Eine Weltreise in Patrick Knopfs 800 Quadratmeter großem Privatgarten geht komplett klimaneutral. Vom Südpazifik aus kann man schon rüberschauen in den Mittelmeerraum, wo Rosmarin und Feige wachsen. " Der vier Meter hohe Feigenstrauch im Rombergpark trägt regelmäßig Früchte, aber dieser hier steht so nah am Weg, dass wir ihn leider immer stutzen müssen und ihm damit die Möglichkeit nehmen zu blühen. Wer Früchte an seinem Feigenstrauch haben möchte, muss zudem eine Sorte kaufen, die ohne Bestäubung Früchte bildet. Andere werden von Gallwespen befruchtet, die es nur im Mittelmeerraum gibt ", so sein Tipp für Hobbygärtner.