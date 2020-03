" Von vorne sehen Eichhörnchen aus, als ob sie lachen würden ", findet Gerlinde Heimann. Dabei ist so ein Eichhörnchen-Leben oft nicht lustig: Die, die bei ihr landen, sind entweder aus dem Nest gefallen, wurden von einem Auto angefahren oder der Baum mit ihrem Kobel wurde gefällt oder sie sind kurz vorm Verhungern. " Wenn große Eichhörnchen in Not sind, rufen sie laut, laufen Menschen hinterher oder krallen sich auch in das Fell eines Hundes. Dann eine Eichhörnchen-Station anrufen! ", bittet Heimann.