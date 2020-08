Nun muss alles von der kurzen Seite her auf einen Wickelkern gerollt werden. Und zwar mit Druck. Dafür zieht Christiane Roth mit der einen Hand am Stoff und wickelt mit der anderen Hand alles straff auf das zugeschnittene Kunststoff-Wasserrohr: " Die Gestaltung auf der untersten Lage wird regelmäßig am intensivsten, vermutlich weil da am meisten Druck erzeugt wird ."