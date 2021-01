Im alten Teil des Parks hängt an den steinernen Zinnen mit Blick zum Siebengebirge die Dornröschenrose 'Asia Queen': " Ich bin gewarnt worden vor dieser Sorte, weil das wohl eine der stacheligsten ist. Beim Rückschnitt sollte man eine alte Jacke tragen und Schutzbrille. Sie hat aber den Vorteil, dass sie weiche Triebe hat, die hier ganz glatt an der Steinmauer herunterhängen. So geschmeidig sind die wenigsten Kletterrosen ", so Dreisvogt.