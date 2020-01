Ähnlich apart wirkt die Borke der Myrtenheide. Sie schützt den australischen Baum vor Feuer mit der Helligkeit und der Dichte ihres Holzes. " Weil die Myrtenheide von einem kargen Standort kommt, mischen wir im Botanischen Garten ihre Erde mit Quarzsand und Xylit. Xylit sind Aschenbestandteile, die auch eine desinfizierende Wirkung haben. An die ist der Baum in Australien, wo es häufiger brennt, gewöhnt ", so Rösner.