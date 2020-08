Zum Rückschnitt von Stauden, Ein- und Zweijährigen in Blühbeeten gibt es viele verschiedene Ansichten. Gärtnermeisterin Ulla Hannecke macht ständig Kompromisse zwischen gärtnerischen, ästhetischen und ökologischen Aspekten. Was das konkret heißt, veranschaulicht sie an unterschiedlichen Pflanzen im Düsseldorfer Biogarten. Das Mutterkraut hier ist verblüht, aber unten treibt schon frisches Grün nach. Diese Pflanze schneidet Ulla Hannecke eine Handbreit über dem Boden ab, damit sie sich erneuern kann. " Die Chance auf eine zweite Blüte im Herbst steht fünfzig : fünfzig ", ergänzt sie.