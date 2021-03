Seit 21 Jahren engagiert sich Bea Frenzke schon für den Biogarten am Thurner Hof in Köln. In Kursen für die Volkshochschule möchte sie Hobbygärtner für naturnahes Gärtnern begeistern. Wie man Lebensräume auf dem Balkon und im Garten schafft, das hätte ein Kurs im März zeigen sollen, der wegen Corona in den April geschoben wurde. Ausschnitte davon stellt sie für WDR 4 vor. Teil 1: einen Miniteich für den Balkon gestalten.