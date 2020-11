Auch bei der Kletterrose nimmt die Gärtnerin zuerst Totes und Krankes raus. Der nach oben wachsende Ast ist weiter oben (außerhalb des Fotos) braun, also abgestorben. Der untere Teil ist aber noch vital. Daher sucht sich Melissa Teichmann eine gesunde Triebknospe aus, die in eine Richtung weist, die für das weitere Wachstum der Rose sinnvoll ist. Hier ist das das Auge, also die Triebknospe, auf der linken Seite über dem kleinen dünnen Stachel.