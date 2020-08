Wie so ein panaschiertes Ahornblatt aussieht, demonstriert Patrick Knopf an einem Spitzahorn: " In der Mitte ist das Blatt grün und nach außen wird es immer heller bis hin zu einer Art Cremefarbe. Die hellen Blattbereiche haben keine grünen Chloroplasten, sondern nur noch weiße Leukoplasten. Während in den grünen Blattbereichen der Traubenzucker durch die Fotosynthese hergestellt wird, wird er in den weißen Bereichen in Form von Stärke eingelagert. Deshalb wird eine panaschierte Pflanzenform nie so groß wachsen wie eine grüne. " Dieser Spitzahorn ist trotzdem eindeutig ein großer Park- oder Straßenbaum.