An dieser Kornblume macht sich eine Dunkle Erdhummel zu schaffen. Man erkennt sie an der schwarzen Grundfarbe, dem goldgelben Kragen, dem gelben Hinterleibs-Segment und dem weißen Po. Sie brütet in verlassenen Mäuse- oder Maulwurfbauten, bodennahen Hohlräumen und in Hummel-Nistkästen. Hummeln zählen auch zu den Wildbienen.