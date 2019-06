Brigitte Exner und Gabriele Surudo arbeiten inzwischen schon an den Brennnesselchips. Dazu frittieren sie ganze Brennnesselblätter in reichlich heißem Fett in der Pfanne. Das zischt und spritzt: Am besten also mit Spritzschutz arbeiten! Wenn die Blätter fest sind, rausfischen und auf einem Küchenkrepp abtrocknen lassen.