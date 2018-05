In einem Strauch vor dem Japanischen Blumen-Hartriegel steht, direkt am Wegesrand, die "Rose von Münster". Wer an ihr vorbeigeht, ohne daran zu riechen, verpasst etwas. Sie stammt von dem Züchter König aus Herdecke, der sie in Erinnerung an schöne Zeiten in Münster benannt hat. Ihre gefüllte rosafarbene Blüte hat eine apricot-farbene Mitte, die übers Jahr immer mal mehr oder weniger zum Vorschein kommt.