In dritter Generation verkauft der Gartenbetrieb Lüdenbach in Engelskirchen nun schon Weihnachtsbäume. Der 61-jährige Stefan Lüdenbach hat ihn vor ungefähr 30 Jahren von seinem Vater übernommen. Sohn Phillip, 36, ist auch schon Mit-Inhaber. Das Weihnachtsfest feiern sie in der Großfamilie in der guten Stube von Stefan Lüdenbachs 90-jähriger Mutter: "Und zwar mit so einer schön sattgrünen Blau-Fichte wie dieser hier" , zeigt er auf das Bäumchen vor sich.