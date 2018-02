WDR 4 Drinnen und Draußen: Bezaubernde Schneeglöckchen

Dieses Schneeglöckchen ist eine Sorte des bekannten Schneeglöckchensammlers Joe Sharman aus Cambridge. Lange hatte dieser ihm keinen Namen gegeben. Weil es aber so reich und strahlend-weiß blüht, wurde er immer wieder gefragt, was das sei, worauf er regelmäßig entgegnete "nothing special", also "nichts Besonderes". Inzwischen gilt es als eines der besten für den Garten und wurde offiziell von Sharman auf den Namen "Nothing Special" getauft.