WDR 4 Drinnen und Draußen: Berühmte Pflanzenfreundinnen

Prinzessin Augusta von Sachsen-Gotha-Altenburg lebte mit ihrem früh verstorbenen Mann Prinz Ferdinand in Kew in England. "Der Garten dort entsprach noch nicht so ganz ihren Vorstellungen und so hat sie ihn umgestaltet. Kew Gardens wurden unter ihrer Leitung 1759 zum ersten Mal zum Botanischen Garten. Der Ginkgo war einer ihrer Lieblingsbäume und war damals schon 30 Jahre alt. Genau derselbe Ginkgo steht heute noch da", so Schubert.