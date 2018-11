Biologin Pia Kambergs ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Biologischen Station Mittlere Wupper. Am besten schmecken ihr der "Bäumchesapfel" und die "Rote Sternrenette", die sie hier in der Hand hält. Diese Sorte galt früher als der klassische Weihnachtsapfel, weil er schön rot glänzt und deshalb oft an den Weihnachtsbaum gehängt wurde. Pia Kambergs leitet die sogenannte Sortenführung auf der Muster- und Lernobstwiese in Solingen.