Bis ins Tessin muss man allerdings nicht reisen, um Kastanienwälder zu sehen. Auch in den sonnenverwöhnten Weinbauregionen in Deutschland findet man sie: im Taunus, in der Vorderpfalz, der Ortenau, an der Bergstraße, im Rheingau und an der Mosel. Nicht zuletzt stehen auch einige Exemplare im Arboretum Park Härle in Bonn (Foto). Die Anlage ist geöffnet zur "Offenen Gartenpforte" sowie für öffentliche und private Führungen (auf Anfrage und gegen Spende).